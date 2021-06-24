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    10:33, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Двухкомнатную квартиру разыграют среди вакцинированных в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о том, какие розыгрыши вводятся в Нур-Султане для стимулирования горожан вакцинироваться, передает МИА «Казинформ».

    «Провёл штаб по предотвращению распространения коронавируса и проведению вакцинации. За моими заместителями, руководителями управлений и акимами районов закрепили персональную ответственность за качественное разъяснение о важности и необходимости вакцинации отраслям, которые они курируют», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.

    Аким сообщил, что для формирования коллективного иммунитета нам необходимо привить более 60% населения города. Санврачи готовят новое постановление о принятии дополнительных карантинных ограничений: для групп риска требуется обязательная вакцинация, перевод на дистанционный режим невакцинированных сотрудников и т.д.

    По его словам, для стимулирования наших горожан вводим розыгрыш различных ценных призов. Среди новых вакцинированных разыграем двухкомнатную квартиру (за счёт привлечения частных средств). Участвовать в розыгрыше смогут все горожане, пришедшие на вакцинацию в поликлиники города либо в пункты вакцинации в ТРЦ/ТД и т.д.

    «В розыгрыше квартиры смогут участвовать горожане старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года. В начале сентября объявим результаты. Для справедливого проведения конкурса и охвата количества вакцинированных (за указанный период), привлечём наше it-сообщество.

    Напомню, ранее ТРЦ MEGA Silk Way объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных.

    Кроме того, среди вакцинированных в ТРЦ/ТД также проводятся розыгрыши компьютерных и бытовых приборов и т.д. Также будут разыгрывать iPhone.

    Нас радует, что в последние дни растет активность среди жителей в получении прививки. Тем самым горожане начали более осознаннее подходить к своему здоровью, осознают риски «Дельта» штамма. Вакцинация - единственно действенный метод в борьбе с пандемией!», - заключил градоначальник.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная Общество
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