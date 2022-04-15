Двухкилометровый стол накрыли на ифтар в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Бурса гигантский дастархан для ауызашара смогли посетить более 10 тыс. человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

Организованный Ассоциацией промышленников и бизнесменов Турции ( BEKSİAD ) ифтар собрал за одним столом более 10 тыс. трудящихся фабрик, торговцев, жителей и гостей города, а также глав местного самоуправления.

Для осуществления этого мероприятия было остановлено транспортное движение на одной из центральных улиц провинции и ко времени разговения был накрыт двухкилометровый стол.

По словам президента ассоциации Омера Йылдыза, он и его команда рады тому, что смогли провести традиционный ифтар для горожан в священный месяц Рамазан.

«Ранее мы каждый год проводили подобные мероприятия, в особенности для людей в секторе торговли, но начавшаяся в 2020 году пандемия внесла свои корректировки в нашу жизнь. Однако в этот раз мы получили благословение Всевышнего и сумели порадовать наших земляков», - поделился организатор.