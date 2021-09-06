21:44, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
Двухэтажный ресторан горел в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области загорелся ресторан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с место пожара появилось в социальной сети.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайном ситуациям Алматинской области, возгорание ресторана произошло 5 сентября в 17:26 в селе Кыргауылды Карасайского района Алматинской области.
«Пожар локализован в 18:13 и ликвидирован в 19:09, на площади 500 кв. м. (общая площадь строения 1320 кв.м., двухэтажное). Жертв и пострадавших нет. На момент пожара посетителей в ресторане не было», - сообщили в ведомстве.
В ликвидации пожара были задействованы сотрудники ДЧС города Алматы и ДЧС Алматинской области.
Причина пожара устанавливается.