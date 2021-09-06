Двухэтажный ресторан горел в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области загорелся ресторан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с место пожара появилось в социальной сети.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайном ситуациям Алматинской области, возгорание ресторана произошло 5 сентября в 17:26 в селе Кыргауылды Карасайского района Алматинской области.

«Пожар локализован в 18:13 и ликвидирован в 19:09, на площади 500 кв. м. (общая площадь строения 1320 кв.м., двухэтажное). Жертв и пострадавших нет. На момент пожара посетителей в ресторане не было», - сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы сотрудники ДЧС города Алматы и ДЧС Алматинской области.

Причина пожара устанавливается.



