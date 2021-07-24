Двухэтажный магазин сгорел в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двухэтажный магазин строительных материалов «Аманат» сгорел в селе в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе управления ЧС Атырауской области, пожар произошел 22 июля в 16.40 по адресу: улица Ш.Сатекова, 10, в селе Курмангазы Курмангазинского района.

- В тушении пожара участвовали 30 пожарных и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 18.10, причины выясняются, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото ДЧС Атырауской области