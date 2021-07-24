+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Двухэтажный магазин сгорел в Атырауской области

24 Июля 2021 04:00
Поделиться:
Двухэтажный магазин сгорел в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двухэтажный магазин строительных материалов «Аманат» сгорел в селе в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Новости по теме
В Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи
375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области 233 человека умерли от COVID-19 с начала года в Атырауской области О техническом оснащении «красных» зон рассказали в Атырау

Как сообщили в пресс-службе управления ЧС Атырауской области, пожар произошел 22 июля в 16.40 по адресу: улица Ш.Сатекова, 10, в селе Курмангазы Курмангазинского района.

- В тушении пожара участвовали 30 пожарных и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 18.10, причины выясняются, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото ДЧС Атырауской области

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
В Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи
375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области
233 человека умерли от COVID-19 с начала года в Атырауской области
О техническом оснащении «красных» зон рассказали в Атырау
Популярное
1 Алексей Цой выразил готовность встретиться с «антиваксерами»
2 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
3 Карантин ужесточат с 26 июля в Алматы
4 Новое постановление: карантин ужесточают в Нур-Султане
5 Обслуживающей компании передают газовые сети в Карагандинской области
Читайте также
Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии вернули потерявшуюся девочку родным
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив