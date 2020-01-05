Двухэтажное кафе сгорело в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ранним утром загорелось кафе на въезде в город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области, сообщение о пожаре поступило около половины шестого утра. Когда пожарные прибыли на место, из-под кровли шел дым, частично обрушилось потолочное перекрытие.

В тушении пожара участвовали 20 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники. Заправлять цистерны водой пожарные ездили на территорию «Кызылжар су» - в одном километре от места пожара.

«Стены кафе «Лана» шлаколитые, кровля - профлист по деревянной обрешетке. В результате пожара огнём уничтожена кровля на площади 75 квадратных метров, повреждено потолочное перекрытие, стены на площади 45 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Вынесли 1 газовый баллон. На месте пожара организована проливка мест горения», - проинформировали в пресс-службе.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.