Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финпирамиды MetaGo

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Двух жителей города Жезказган подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники Департамента АФМ по области Улытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Установлено, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга «YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», социальные сети «Facebook», «Instagram»).

Данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан, с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге.

В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц.

Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo».

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании MetaGo, АФМ просит обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.