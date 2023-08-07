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    09:51, 07 Август 2023 | GMT +6

    Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финпирамиды MetaGo

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Двух жителей города Жезказган подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo. Данный факт выявили сотрудники Департамента АФМ по области Улытау во взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства при координации прокуратуры региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Установлено, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга «YouTube», мессенджеры «Whatsapp» и «Telegram», социальные сети «Facebook», «Instagram»).

    Данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан, с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге.

    В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – реклама финансовой пирамиды группой лиц.

    Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «MetaGo».

    Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью компании MetaGo, АФМ просит обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


    Теги:
    Финансовая пирамида Улытауская область Главная Закон и право
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