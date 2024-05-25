Двух жителей Уральска осудили за копирование данных Национального центра тестирования

В КНБ РК сообщили незаконном вмешательстве в деятельность Национального центра тестирования, передает агентство Kazinform.

В апреле этого года решением суда города Уральск двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 206(Неправомерные уничтожение или модификация информации УК РК), 250(Негласный контрольный закуп) и 198(Нарушение авторских и (или) смежных прав) Уголовного кодекса.

Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Приговор вступил в законную силу.