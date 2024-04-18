Двух жителей области Жетысу оштрафовали за незаконную лотерею в Instagram 

Двух жителей области Жетысу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею, оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Повторный штраф за подобное нарушение составит 200 МРП (738 400 тенге).

Также ведомством в суд направлены еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся протоколы по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.

Согласно закону РК «О лотерее и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом.

Казахстанцев призывают не участвовать в нелегальных лотерейных розыгрышах.