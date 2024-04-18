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    10:25, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Двух жителей области Жетысу оштрафовали за незаконную лотерею в Instagram 

    соцсети
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Двух жителей области Жетысу, которые организовали на своей странице в Instagram незаконную лотерею, оштрафовали на 70 МРП (258 440 тенге), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК. 

    Повторный штраф за подобное нарушение составит 200 МРП (738 400 тенге).

    Также ведомством в суд направлены еще 5 протоколов об административных правонарушениях, готовятся протоколы по более чем 10 фактам организации незаконных лотерейных розыгрышей в Instagram.

    Согласно закону РК «О лотерее и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи или его агентом.

    Казахстанцев призывают не участвовать в нелегальных лотерейных розыгрышах. 

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК Соцсети Закон и право Интернет
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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