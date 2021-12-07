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Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области

7 Декабря 2021 17:12
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Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 29 ноября по 3 декабря в Карагандинской области прошел очередной этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек». В его рамках осуществлена целенаправленная работа по выявлению правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств в медицинских учреждениях, а также выявление и пресечение других видов преступной деятельности, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции в строгом соответствии с требованиями законодательства проверили семь медицинских учреждений и четыре промышленных объекта.

В сфере легального оборота наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров выявлено восемь административных правонарушений. А именно: нарушения правил фармацевтической деятельности – четыре, нарушения требований технической защищенности объектов и помещений – два, незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность – два факта. К административной ответственности привлечено пять человек. Все материалы по данным административным правонарушениям направлены в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК по Карагандинской области для привлечения виновных лиц к ответственности в рамках действующего законодательства.

Избежать ответственности им будет крайне затруднительно, так как все материалы находятся на контроле. Ярким примером может послужить решение, принятое специализированным административным судом города Темиртау от 2 декабря, в отношении одного из промышленных предприятий за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 427 КоАП РК «Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров». В результате предприятию наложили штраф в размере 291 тысячи тенге.

Кроме того, особое внимание правоохранители уделяли пресечению фактов продажи в аптеках без назначенного врачом медикаментов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

К примеру, 29 ноября в Караганде была задержана 49-летняя женщина за безлицензионный отпуск трамадола в количестве двух ампул. 30 ноября в Темиртау пресекли деятельность 34-летней жительницы города, занимавшаяся безлицензионной продажей лекарственного препарата «Трамадол Ланнахер». В отношении виновных лиц возбуждены административные производства в соответствии со статьей 424 КоАП РК. Отдельно проводилась работа и в отношении лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Так, за сбыт наркотических средств по статье 297 УК РК возбуждено пять уголовных дел. Также за немедицинское потребление наркотических средств задержаны девять человек – все они привлечены к уголовной ответственности.

А в Караганде выявлен факт распространения незаконной рекламы наркотических средств, по которому возбуждено досудебное расследование в рамках статьи 299-1 УК РК.

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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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