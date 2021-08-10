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Двух женщин выдворили из страны в Павлодарской области
10 Августа 2021 14:44
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двух женщин выдворили из страны в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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На территории Щербактинского района Павлодарской области с начала года временно зарегистрировались 126 иностранных граждан.
«За совершение различных правонарушений к уголовной и административной ответственности привлечены 13 иностранных граждан: за подделку официального документа, за наркопреступления, за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан и миграционного законодательства», – сообщил исполняющий обязанности начальника районной полиции Арман Муканов.
К примеру, в октябре2020 года женщина приняла гражданство Российской Федерации, в связи с чем утратила гражданство Республики Казахстан. Об этом она не сообщила в компетентные органы в установленные сроки при въезде на территорию страны, за что и была привлечена к административной ответственности по статье 496 части 2 КоАП РК. Материал был рассмотрен в суде. Постановлением районного суда женщина подвергнута административному наказанию в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.
В другом случае иностранка нарушила законодательство Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего десять суток после истечения установленного законодательством срока, за что женщина привлечена к административной ответственности, предусмотренного частью 2 статьи 517 КоАП РК. Аналогично, по постановлению суда иностранка подвергнута административному наказанию в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан.
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