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Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели

16 Ноября 2021 02:09
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Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области спасатели пришли на помощь пассажирам сломавшейся легковушки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Узункольском районе на территории Убаганского сельского округа заблудились в степи двое граждан.

«К месту происшествия направились сотрудники Узункольского отдела по ЧС, а также к ним на помощь из Костаная поспешила группа спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области на автомашине повышенной проходимости «ГАЗЕЛЬ-СОБОЛЬ». В 01:25 они приступили к поискам. В 03:07 заблудившиеся люди были найдены между селами Тайсоган и Кировское», - прокомментировали в ведомстве.





Как выяснилось, в этот день жители села Убаган на автомашине ВАЗ-2107 направлялись в село Узунколь. Чтобы сократить расстояние, выехали на проселочную дорогу. Вскоре машина увязла в грязи и мокром снегу, стала буксовать на месте, произошла поломка. Некоторое время мужчины грелись в машине, а затем, когда топливо закончилось, они стали замерзать и вызвали на помощь спасателей.

«Необходимости в госпитализации не было, поэтому спасатели доставили мужчин в село Убаган, преодолев более 40 км от места происшествия. Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий за пределы населенных пунктов», - подытожили в департаменте.


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#Костанайская область   #Происшествия   #Регионы   #Общество   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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