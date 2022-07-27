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Двух закладчиков наркотиков задержали в Кокшетау
27 Июля 2022 20:47

Двух закладчиков наркотиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кокшетау сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области задержан 17-летний закладчик «синтетики», который приехал в областной центр для распространения наркотиков путем закладок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе задержания у подростка изъято 25 пакетиков ziplok в изоляционной ленте черного цвета с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета.

Также оперативниками задержан 19-летний местный житель, у которого в ходе обыска в принадлежащей ему барсетке обнаружено 64 пакетика в изоляционной ленте черного цвета с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета.

В обоих случаях у задержанных были изъяты телефоны, с помощью которых «кладмены» производили фотоотчеты закладок.

Возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств в особо крупном размере по ст. 296 ч.4 УК РК. Назначены экспертизы.

«Со слов ребят, «работали»» они только на территории областного центра», – сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Виталий Гудыменко.


Фото: polisia.kz


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