29 Августа 2022 20:18

Двух воспитанниц центра поддержки детей разыскивали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Житикаринские полицейские нашли двух воспитанниц центра поддержки детей, который ушли из учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о пропаже детей – двух девочек 13 и 14 лет поступила в дежурную часть Житикаринского отдела полиции. Для поиска детей были ориентированы все наряды полиции.

«Около восьми часов вечера дети были найдены в старой части города. Девочки возвращены в центр поддержки детей, который находятся в трудной жизненной ситуации»,- сообщили в полиции.

В это же день при патрулировании к сотруднику полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что ее 5-летний сын потерялся, когда играл во дворе дома.

Информация немедленно была передана в дежурную часть и на поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции. Ребенок был найден в течение 20 минут.

Стражи порядка призывают родителей не оставлять детей без присмотра и всегда находиться рядом.