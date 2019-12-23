Двух вооруженных браконьеров с тушами косули и зайца задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемыми в браконьерстве оказались двое жителей Талдыкоргана, задержанные на своем внедорожнике «Митсубиси Паджеро» близ села Копа в Аксуском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

«Задержание подозреваемых произведено полицейскими совместно с инспекторами управления природных ресурсов. В автомашине задержанных обнаружена одна разделанная туша, предположительно, косули и одна тушка зайца. Также у них изъято два охотничьих ружья без каких-либо документов, одно из которых нарезное, а также 32 патрона, нож и так называемый «фароискатель», который используется во время стрельбы для ослепления животных» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное ст.337 УК РК (незаконная охота), на время которого подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

В полиции дополнили, что в предновогодний период в регионе с 18 декабря организована отработка «Шырша», направленная на выявление и пресечение фактов незаконных порубок елей и других деревьев.

«Отработка продлится по 31 декабря включительно. С ее начала уже выявлено 31 нарушение природоохранного законодательства. 20 нарушителей привлекаются к ответственности за нарушение правил охоты и более 10 за незаконную порубку деревьев. Изъято две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы» - отметили в пресс-службе.