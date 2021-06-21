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    15:42, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Двух водителей в наркотическом опьянении задержали в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двух водителей в наркотическом опьянении задержали в Актобе, передает Polisia.kz.

    19 июня сотрудники патрульной полиции по ул. Ш. Калдаякова остановили автомобиль Daewo Nexia под управлением 26-летнего мужчины, который будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, управлял авто в состоянии наркотического опьянения вызванное употреблением каннабиоидов.

    В тот же день напротив гостиницы «Дастан» по ул. Бокенбай батыра полицейские остановили ВАЗ-21140, за рулем которого был 38-летний водитель, который также будучи лишенным прав, управлял авто после употребления наркотических средств.

    По данным фактам проводятся следственные действия по ст.346 ч.1 УК РК «Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Транспортные средства поставлены на спецстоянку.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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