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Двух водителей привлекут к ответственности за выезд в непогоду в Абайской области

5 Января 2023, 18:27
Двух водителей привлекут к ответственности за выезд в непогоду в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Два водителя в Абайской области не подчинились требованию полиции остановить транспортное средство и выехали в непогоду. Их привлекут к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 3 января в области Абай в связи резким ухудшением погодных условий были закрыты все трассы республиканского и местного значения. Однако, неоднократные предупреждения стражей порядка на двух водителей так и не подействовали, они оказали неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, выраженное в отказе остановить движение транспорта, рискуя не только своей жизнью, но и безопасностью пассажиров.

Два водителя привлечены к административной ответственности по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа».

Санкцией данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.


Фото: polisia.kz

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