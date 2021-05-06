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Двух участников ВОВ и 14 тружеников тыла с Днем Победы поздравили транспортные полицейские

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Мая 2021, 18:19
Двух участников ВОВ и 14 тружеников тыла с Днем Победы поздравили транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 мая в департаменте полиции на транспорте прошло торжественное мероприятие, посвященное ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Руководство, личный состав департамента и ветераны органов внутренних дел почтили минутой молчания память тех, кто навсегда остался на полях Великой Отечественной войны.

Начальник департамента генерал-майор полиции Онал Бекиев поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ОВД.

По его словам, сегодня в транспортной полиции 76-летие Великой Победы отпразднуют 2 участников войны, 24 тружеников тыла и вдов участников ВОВ.

«Победа в Великой Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего мужества, стойкости духа, самопожертвования старшего поколения, беспримерного героизма фронтовиков и тружеников тыла. Мы свято чтим память погибших и склоняем головы перед ветеранами, которые подарили нам свободу и независимость. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра», - отметил он.

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Также, глава ведомства поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества и пожелал им успехов в службе и семейного благополучия.

В честь Великих праздников были награждены более 20-ти тружеников тыла и ветераны ОВД. Также за добросовестное выполнение служебных обязанностей почти 100 сотрудников полиции были награждены медалями и грамотами МВД РК и департамента.

Среди них был старший инспектор Линейного отдела полиции на станции Кызылорда Дархан Абдикаримов. Именно сегодня, Президентом страны старшему лейтенанту было вручено медаль «Ерлігі үшін».

В октябре прошлого года Дархан Абдикаримов спас семью во время пожара, который произошел в одной из квартир многоэтажных домов микрорайона Нур-Орда города Кызылорды. Благодаря его оперативным и действенным мерам были спасены жизни стольких людей.

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