Двух туристов спасли в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 декабря в дежурную часть ГУ «РОСО КЧС МВД РК» поступила информация о происшествии в урочище Ким-Асар. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «РОСО КЧС МВД РК».

Двое туристов отправились по популярному маршруту на пик Фурманова, это место привлекательно тем, что там можно покачаться на качелях, расположенных прямо на хребте. По дороге девушка поскользнулась и, не удержав равновесие на подмерзшей земле, упала, ударив спину. Начинало темнеть, молодой человек сильно замерз. Они решили больше не рисковать и обратились за помощью.

В целях экономии времени к поисково-спасательным работам было привлечено сразу две службы - спасатели ГУ «РОСО КЧС МВД РК» (6 человек, включая 1 кинологический расчет) и служба спасения города Алматы. Разделившись на две группы спасателям, удалось в кратчайшие сроки найти пострадавших.

Девушку передали сотрудникам скорой помощи, парень от госпитализации отказался.



