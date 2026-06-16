Двух тренеров отстранили после конфликта на чемпионате Азии в Туркестане

Государственный тренер по гребле на байдарках и каноэ и тренер областной спортшколы временно отстранены от работы после инцидента на чемпионате Азии в Туркестане. Ведется досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для разбирательства стала распространяющаяся в социальных сетях видеозапись, на которой зафиксирован момент нанесения ударов одному из участников.

Пострадавшим оказался призер чемпионата Республики Казахстан Тимур Алиханов, работающий тренером в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР) по водным видам спорта Туркестанской области.

В своей публикации в соцсетях Алиханов заявил, что подвергся нападению со стороны государственного тренера РК по гребле на байдарках и каноэ и исполнительного директора Национальной федерации гребных видов спорта «Қайық» Даулета Султанбекова. Инцидент произошел 7 июня в Туркестане во время первого чемпионата Азии.

— В ходе конфликта Султанбеков дважды ударил меня в область челюсти, причинив телесные повреждения. Кроме того, он публично оскорблял и унижал меня в присутствии других людей, а также угрожал увольнением, — написал Тимур Алиханов.

По утверждению автора публикации, в момент инцидента его оппонент, по словам очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

После обращения в отдел полиции Туркестана, как заявляет пострадавший, на него начали оказывать давление.

— На меня оказывалось давление с просьбами забрать заявление, чтобы нападавший не потерял занимаемую должность. Давление оказывали как сам Даулет Султанбеков, так и директор областной СДЮСШОР Нурлан Айтбеков, непосредственно находившиеся в РОВД. После отказа забрать заявление Султанбеков подал встречное заявление, — сообщил пострадавший.

Тимур Алиханов добавил, что попытки убедить его отказаться от претензий и угрозы увольнения продолжаются до сих пор.

— По сей день продолжаются попытки давления и угрозы. Звучат высказывания: «Если меня уберут, уйдешь и ты», «Тебя все равно уволят», «Ты уже не сможешь работать», — написал он.

Алиханов также утверждает, что предвзятое отношение со стороны руководства проявляется не впервые.

— Подобное давление со стороны Султанбекова Д. А., по словам коллег и спортсменов, происходит не впервые. Так, я, являясь призером чемпионата Республики Казахстан, не был включен в состав национальной сборной из-за личной неприязни ко мне. Подобные случаи происходили и в отношении других спортсменов и тренеров, — написал тренер.

На момент публикации материала Национальная федерация гребных видов спорта «Қайық» и руководство областной СДЮСШОР не прокомментировали обвинения в давлении и предвзятом формировании сборной.

На инцидент официально отреагировали в управлении физической культуры и спорта Туркестанской области. Руководство ведомства приняло решение временно отстранить Даулета Султанбекова и Тимура Алиханова от исполнения служебных обязанностей до завершения следственных действий. По предварительной информации, конфликт возник из-за взаимного недопонимания.

— В настоящее время компетентные органы проводят по данному факту досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего всесторонне изучаются, после чего действиям участников будет дана правовая оценка, — сообщили в управлении.

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