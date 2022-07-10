10 Июля 2022 16:45

Двух тонувших на Капшагайском водохранилище девочек спасли сотрудники ДЧС

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС Алматинской области спасли двух тонувших девочек на Капшагайском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт пресс-службы ДЧС региона.

10 июля 2022 года в 15:10 часов силами оперативно-спасательного отряда города Конаева ДЧС Алматинской области при проведении патрулирования городского пляжа № 7 на Капшагайском водохранилище в 30 метрах от берега были спасены дети 2007 и 2006 года рождения, которые попали в глубину и начали тонуть.

Спасатели благополучно эвакуировали девочек на берег, в медицинской помощи дети не нуждаются.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать все меры безопасности на воде в купальный сезон.

«Помните, находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и безопасности ваших детей. Берегите себя и своих близких!» - говорится в публикации пресс-службы ДЧС Алматинской области.

Фото: instagram.com/almatyobl_tjd