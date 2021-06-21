Двух тонущих в Урале девочек спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасли двух тонущих в реке Урал девочек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Летний купальный сезон 2021 года еще официально не открылся, но жители уже начали купаться в реке Урал. Наиболее опасным в этих случаях является купание детей и подростков в водоемах. В ходе рейда около 16 часов 45 минут спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области М. Шуленов и Т. Избулов на летнем пляже, находящемся на территории культурно-оздоровительного комплекса «Атырау», спасли 2 девочек, которые начали тонуть. Оба ребёнка 2007 года рождения. Находились на реке одни. Сотрудниками местной полицейской службы были вызваны родители подростков, проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

«Уважаемые жители и гости города Атырау! Будьте предельно осторожны при купании на водоемах! Особенно следите за строгим соблюдением детьми и подростками правил безопасности при купании. Вода не прощает ошибок», - напомнили в пресс-службе ДЧС.

Напомнив, что в городе будет 6 пляжей. Однако кроме пляжа под пешеходным мостом они ещё не готовы к летнему сезону.