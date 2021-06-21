РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:01, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Двух тонущих в Урале девочек спасли в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасли двух тонущих в реке Урал девочек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летний купальный сезон 2021 года еще официально не открылся, но жители уже начали купаться в реке Урал. Наиболее опасным в этих случаях является купание детей и подростков в водоемах. В ходе рейда около 16 часов 45 минут спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области М. Шуленов и Т. Избулов на летнем пляже, находящемся на территории культурно-оздоровительного комплекса «Атырау», спасли 2 девочек, которые начали тонуть. Оба ребёнка 2007 года рождения. Находились на реке одни. Сотрудниками местной полицейской службы были вызваны родители подростков, проведена профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Напомнив, что в городе будет 6 пляжей. Однако кроме пляжа под пешеходным мостом они ещё не готовы к летнему сезону.
    «Уважаемые жители и гости города Атырау! Будьте предельно осторожны при купании на водоемах! Особенно следите за строгим соблюдением детьми и подростками правил безопасности при купании. Вода не прощает ошибок», - напомнили в пресс-службе ДЧС.
    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!