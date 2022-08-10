10 Августа 2022 22:06

Двух тонущих подростков спасли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели оказали помощь двум подросткам, которые не могли самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Оба случая спасения произошли 9 августа в вечернее время на берегу 4А микрорайона Актау.

Девочка и мальчик 2011 года рождения купались в запрещенном месте, не смогли выбраться из воды и начали тонуть. Но сотрудники департамента вовремя подоспели и вытащили детей на берег. Помощь врачей подросткам не понадобилась.

«ДЧС Мангистауской области просит граждан соблюдать следующие меры безопасности при купании:

- не купаться и не нырять в не оборудованных и не проверенных местах для купания, так как на дне могут быть камни, мусор и другие опасные предметы;

- не следует входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- не оставлять детей без присмотра в местах купания;

- при купании не заплывать далеко от берега;

- не купаться в запрещенных местах.

Эти простые правила помогут вам и вашим близким безопасно провести летний отдых», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС региона.









Фото: www.lada.kz