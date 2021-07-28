Двух тонущих подростков спасли полицейские в Аркалыке

АРКАЛЫК.КАЗИНФОРМ — В Аркалыке двое полицейских пришли на помощь тонущим подросткам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Участковые инспекторы полиции города Аркалык Сырым Тунтер и Алшынбек Байдильда заступили на патрулирование 27 июля в вечернюю смену.

Через час дежурства, примерно в 20:00 часов случилось происшествие, о котором сообщили на 102 очевидцы: в искусственном водоеме тонут два подростка. Полицейские немедленно прибыли на место события.

«Мы увидели двух тонущих ребят. Было очевидно, что один пытается вытащить из воды другого. Мы с напарником прыгнули в воду. Глубина в некоторых местах водоема внушительная», – рассказывает Сырым Тунтер.

Подростков вытащили на берег, один из них был уже без сознания. Стражи порядка оказали первую помощь и вызвали скорую. Одного из несовершеннолетних госпитализировали в больницу, второй пострадал меньше.

При выяснении обстоятельств произошедшего, оказалось, что двое друзей пришли на мост, который соединяет два микрорайона города, разделенных водоемом. Один из них решил искупаться, полез в воду, немного проплыл и начал тонуть. Его друг, держась за бетонную опору моста, пытался вытащить товарища, но сам упал в воду и тоже начал тонуть. В это время на помощь подоспели полицейские.

«В этой ситуации счет шел на секунды. Мы с напарником выросли вместе, мы из одного аула, поэтому сразу действовали согласованно. Я нырнул за одним подростком, мой товарищ за другим», – говорит Алшынбек Байдильда.

Сегодня стало известно, что самочувствие несовершеннолетнего, который был доставлен в больницу – стабильное. Он пришел в себя и первым делом поблагодарил своих спасателей, также как и его друг.