Двух студентов-закладчиков наркотиков приговорили к 6 и 11 годам тюрьмы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двух закладчиков синтетических наркотиков приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы в Актюбинской области, передает Polisia.kz.

«Оба 18-летних студента колледжа были задержаны в городе Актобе в минувшем году. По указке «куратора» из мессенджера они закладывали пакеты с синим кристаллообразным порошком в тайниках по улицам города. Ко времени задержания они успели сделать 22 закладки», - рассказали в полиции.

После задержания, полицейские провели обыск в комнате общежития колледжа, где обнаружили упаковочный материал, весы-ложку и химическое вещество синего цвета.

«Призываем население со всей ответственностью относиться к информации в интернете о наборе курьеров по распространению «солей», «спайсов» и курительных смесей», – отмечает сотрудник полиции Асхат Аскаров.