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Двух студентов-закладчиков наркотиков приговорили к 6 и 11 годам тюрьмы в Актобе

14 Января 2021 22:19
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Двух студентов-закладчиков наркотиков приговорили к 6 и 11 годам тюрьмы в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двух закладчиков синтетических наркотиков приговорили к 6 и 11 годам лишения свободы в Актюбинской области, передает Polisia.kz.

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«Оба 18-летних студента колледжа были задержаны в городе Актобе в минувшем году. По указке «куратора» из мессенджера они закладывали пакеты с синим кристаллообразным порошком в тайниках по улицам города. Ко времени задержания они успели сделать 22 закладки», - рассказали в полиции.

После задержания, полицейские провели обыск в комнате общежития колледжа, где обнаружили упаковочный материал, весы-ложку и химическое вещество синего цвета.

«Призываем население со всей ответственностью относиться к информации в интернете о наборе курьеров по распространению «солей», «спайсов» и курительных смесей», – отмечает сотрудник полиции Асхат Аскаров.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #Суды  
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