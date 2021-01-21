Двух сотрудников департамента по ЧС осудили за взятку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководство Антикоррупционной службы проводит встречи с коллективами госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, основная цель этих встреч – еще раз напомнить об ответственности за коррупционные преступления и ознакомить с изменениями в антикоррупционном законодательстве.

Одна из последних встреч прошла в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

«Антикоррупционной службой страны зарегистрировано 113 коррупционных преступлений в системе гражданской обороны. По результатам расследований в суд направлено 105 дел, к ответственности привлечены 59 лиц. Только в вашем департаменте в прошлом году выявлено два коррупционных преступления, за которые оба лица осуждены», - сказал глава Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин.

Он добавил, что такие меры, как институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, новая система поощрения лиц за сообщения о фактах коррупции, институт комплаенс-служб, дополнены запретами. В частности, теперь для коррупционеров невозможно условно-досрочное освобождение, отбывание наказаний сразу в учреждениях минимальной безопасности, госслужащим запрещено владение счетами в иностранных банках.

«Усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей, ужесточена ответственность для взяткодателей и их посредников», - сказал Е.Баянгазин.

В прошлом году всего по области осудили за коррупцию 23 человека.

Напомним, социальный ролик для Антикоррупционной службы снял кинорежиссер Акан Сатаев.