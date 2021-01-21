РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:08, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Двух сотрудников департамента по ЧС осудили за взятку в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководство Антикоррупционной службы проводит встречи с коллективами госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, основная цель этих встреч – еще раз напомнить об ответственности за коррупционные преступления и ознакомить с изменениями в антикоррупционном законодательстве.

    Одна из последних встреч прошла в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

    «Антикоррупционной службой страны зарегистрировано 113 коррупционных преступлений в системе гражданской обороны. По результатам расследований в суд направлено 105 дел, к ответственности привлечены 59 лиц. Только в вашем департаменте в прошлом году выявлено два коррупционных преступления, за которые оба лица осуждены», - сказал глава Антикоррупционной службы Ернар Баянгазин.

    Он добавил, что такие меры, как институт отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, новая система поощрения лиц за сообщения о фактах коррупции, институт комплаенс-служб, дополнены запретами. В частности, теперь для коррупционеров невозможно условно-досрочное освобождение, отбывание наказаний сразу в учреждениях минимальной безопасности, госслужащим запрещено владение счетами в иностранных банках.

    «Усилено наказание за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов и судей, ужесточена ответственность для взяткодателей и их посредников», - сказал Е.Баянгазин.

    В прошлом году всего по области осудили за коррупцию 23 человека.

    Напомним, социальный ролик для Антикоррупционной службы снял кинорежиссер Акан Сатаев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Сегодня, 16:53
    Североказахстанец Алексей Луценко принес Казахстану пятую золотую медаль Азиады
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!