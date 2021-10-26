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    15:30, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двух скотокрадов с поличным задержали полицейские Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Скотокрадов задержали на месте преступления в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские отдела полиции Шиелийского района ДП Кызылординской области задержали двух скотокрадов, застигнув их врасплох при краже и вывозе отстреленных туш двух коров.

    В ходе обхода аулов Тартогай, Майлытогай, Сулутобе в районе станции №16, вдоль трассы «Западная Европа – Западный Китай», на расстоянии около 300-400 метров от дороги сотрудники полиции заметили свет от фар автомашины и услышали выстрел.
    Они незамедлительно направились на место происшествия и обнаружили двух мужчин, которые загружали разделанное мясо домашнего скота в машину и одну тушу коровы, отстрелянной из ружья. Подозреваемые задержаны на месте преступления. Ими оказались жители области в возрасте 31 года.

    Сотрудниками полиции установлено, что две похищенные коровы принадлежат жителю соседнего аула, который от полицейских узнал о краже своего скота.
    По факту проводится досудебное расследование в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража скота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
    Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Шиелийского района. Следствием проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным кражам скота на территории области.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с преступностью Видео
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