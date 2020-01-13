Двух сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской с начала года выявили уже второй факт незаконной охоты на животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, браконьеры отстрелили двух косуль. Во время рейда в районе М. Жумабаева полицейские и егерь увидели на дороге автомобиль, на заднем мосту которого были заметны темные пятна.

Подозрение вызвал и тот факт, что машина прибавила скорость при виде полицейского автомобиля. Стражам порядка пришлось ее догонять. После короткой погони «десятку» прижали к обочине. В ней находились жители Булаево, 28-ми, 27-ми и 25-ти лет. На заднем сиденье – ружье и боеприпасы, в багажнике – две туши сибирской косули. Автомобиль, туши животных, оружие и боеприпасы изъяли. Назначены необходимые экспертизы.





Это уже второй факт браконьерства, выявленный в регионе за 2 недели нового года.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за браконьерство.







