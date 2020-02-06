Двух сибирских косуль отстрелил браконьер в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали пятый в этом году факт браконьерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, егеря и природоохранные полицейские во время рейда заметили вблизи охотхозяйства «Соколовское» двух мужчин на снегоходе. Неподалеку обнаружили охотничье снаряжение и две туши сибирских косуль. Одну из туш браконьеры подвесили на дерево и начали разделывать.

«Назначены экспертизы, в частности, будет установлено, не принадлежала ли разделанная туша самке, ожидающей потомства. Это один из факторов, от которых зависит размер причинённого ущерба», - сказал старший инспектор Асхат Кожабаев.

Вместе с тушами животных изъяли незарегистрированный снегоход «Yamaha» с прицепом, незарегистрированное гладкоствольное ружьё «ИЖ» 12 калибра, охотничий нож и боеприпасы.

В совершении преступления подозревается 35-летний житель Петропавловска. Его водворили в изолятор временного содержания отделения полиции Кызылжарского района. Ведётся досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Проверяется причастность родственника подозреваемого.

С 11 января штраф за незаконную охоту возрос со 160 до 3 тысяч месячных расчётных показателей. Крайняя мера наказания в виде ареста на срок до 40 суток заменена на лишение свободы на срок до 3 лет.

Буквально две недели назад полицейские задержали браконьера, отстрелившего трех косуль.