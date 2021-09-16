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    15:52, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Двух сестер задержали по подозрению в мошенничестве в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержаны женщины, которые получали деньги от людей под предлогом инвестиционного вклада и раскрутки денег на биржах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию обратилась 47-летняя жительница города Актобе с заявлением о том, что ее обманули. По словам пострадавшей, находясь дома у своих знакомых, услышала об инвестиционных денежных вкладах. Две сестры под предлогом инвестиционного вклада в компанию «Finiko» и раскрутки денег на биржах, обманным путем выманили у пострадавшей крупную сумму денег. Однако ни денег, ни обещанной удвоенной суммы так и не было. В ходе оперативно-розыскного мероприятия установлены личности подозреваемых. Они оказались сестрами. Сумма причиненного ущерба составила 10 млн тенге», - пояснил руководитель пресс-службы областного департамента полиции Ерболат Саркулов.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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