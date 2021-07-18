Двух сестер-подростков разыскали полицейские Петропавловска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска разыскали двух сестер-подростков , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

15 июля в ночное суток времени 23-50 на пульт «102» поступил звонок, о том что из дома ушли несовершеннолетние сестры в возрасте 14 и 16 лет и до настоящего времени не вернулись. Сотрудники полиции установили, что подростки находились в селе Затон Кызылжарского района. На поиски двух сестер были ориентированы все службы: сотрудники криминальной, ювенальной полиции, батальона патрульной полиции. На помощь пришли и волонтеры, а также содействие оказали социальные педагоги школы, где учатся девочки.

Как установили полицейские, старшая дочь семьи ранее уходила из дома неоднократно. В настоящее время местонахождение «путешественниц» установлено в одной из квартир по улице Алтынсарина. Они находились у друга.

«Несовершеннолетние, родные которых заявляют об их исчезновении, в большинстве случаев не слушаются взрослых и сбегают из дома. Такая безответственность, конечно, добавляет работы ювенальной полиции, оперативникам. Чаще всего выясняется, что подростки где-то проводят время с друзьями, не посчитав нужным, предупредить родителей», – сообщает старший инспектор ювенальной полиции Второго ОП города Петропавловск Бекзат Чистобаев.

Всего с начала года полицейские нашли 67 без вести пропавших подростков. Чаще всего их находят в течение суток.