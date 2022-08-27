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Двух сельских акимов наказали в Павлодарской области
27 Августа 2022 03:33

Двух сельских акимов наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области наказаны два сельских акима. Оба чиновника подписали акты выполненных работ по дорожным ремонтам, которые подрядчики не завершили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В областном центре прошло заседание совета по этике. Первым рассмотрели дело руководителя отдела реального сектора экономики Щербактинского района Равиля Гумарова.

На строительство клуба в селе Есильбай в прошлом году было выделено более 130 млн тенге. Несмотря на то, что подрядчик вовремя и должным образом не сделал работу, ее оплатили.

Далее к ответу призвали двух сельских акимов района Теренколь – Бобровского сельского округа Руслана Умарова и Берегового сельского округа Рената Куланбаева.

Они подписали акты выполненных работ по среднему ремонту внутрипоселковых дорог, по которым работы не были выполнены, а также необоснованно перечислили бюджетные деньги на счет подрядчика.

Члены совета рекомендовали вынести всем троим госслужащим предупреждение о неполном служебном соответствии.


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