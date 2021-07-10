Двух сельчан осудили за расправу над пенсионерами в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Двое жителей села Щербаково в Костанайской области осуждены за убийство соседей- пенсионеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации суда, 28 февраля 2021 года подсудимые, достоверно зная, что супружеская пара пенсионеров имеет сбережения, совершили разбойное нападение, в ходе которого умышленно нанесли им многочисленные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте преступления.

«Подсудимые, похитив в доме пенсионеров денежные средства и украшения, скрылись с места преступления. Вина в инкриминируемых преступлений доказана частичными признательными показаниями самих подсудимых, потерпевшей, свидетелей, материалами уголовного дела, в том числе и заключениями проведенных по делу экспертиз»,- сообщили в облсуде.

В суде отмечают, что при назначении наказания, суд обязан учитывать как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.

«Смягчающими обстоятельствами у подсудимых судом признано наличие несовершеннолетних детей.

К отягчающим обстоятельствам судом отнесено совершение уголовных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, а также отрицательная характеристика и опасный рецидив преступлений у одного из подсудимых. Суд при назначении наказания с учетом тяжести совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также личности каждого подсудимого, по совокупности уголовных преступлений окончательно назначил наказание Б. в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, а И. - в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - прокомментировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.