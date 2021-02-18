Двух сбытчиков наркотиков задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двух сбытчиков наркотиков задержали костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поселке Аманкарагай Аулиекольского района сотрудниками по противодействию наркопреступности задержаны двое 25-летних местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотических средств – марихуаны. Ранее к уголовной ответственности мужчины не привлекались. Проживают в разных частях поселка и родственниками не являются.

У одного из них зафиксирован еще факт хранения. В ходе проведения обысковых мероприятий в надворных постройках по месту жительства обнаружены вещества растительного происхождения, которые согласно экспертным исследованиям признаны наркотическими – это марихуана и гашиш.

Полицейскими проводится досудебное расследование. В отношении аулиекольцев избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП области Асылбека Альмагамбетова, с начала года из незаконного оборота изъято более 5 килограмм различных наркотических средств, зарегистрировано 20 фактов, связанных со сбытом наркотиков, 7 фактов хранения в особо крупном размере, 4 факта контрабанды и 37 наркопроступков.

