Двух сбежавших из дома девочек нашли в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские отыскали и вернули домой несовершеннолетних девочек, сбежавших из дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о пропаже несовершеннолетних дочерей обратились в дежурную часть Восточного ГОП УП города Талдыкоргана местные жительницы. По словам матерей, девочкам 15 и 12 лет, они являются подругами и ранее вместе уходили из дома. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и объявлен розыск без вести пропавших.

«Ориентирован был весь личный состав управления полиции, общественность, волонтеры и приданные силы полиции. Ориентировка с фотографиями пропавших девочек и контактными телефонами была роздана всем сотрудникам, а также распространена в мессенджерах и социальных сетях. Благодаря организованным розыскным мероприятиям нам удалось найти подростков в городе Алматы и передать в целости и сохранности родителям, – проинформировал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

Школьницы поставлены на профилактический учет. В отношении родителей приняты меры в соответствии со ст. 442 КоАП РК.



