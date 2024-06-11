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    10:09, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Двух сапсерферов унесло в Каспийское море

    Двух сапсерферов унесло в Каспийское море
    Фото: freepik.com

    В Мангистауской области 8 часов искали двух мужчин, пропавших в море, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По информации МЧС, накануне двое местных жителей 1998 и 1996 годов рождения отправились кататься на sup board.

    — Течение унесло молодых людей в море. Поиски длились около 8-ми часов. Помимо спасателей, к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5-ти километрах от берега в районе Голубой бухты, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Состояние мужчин стабильное. На судне они были доставлены в порт Актау, где им была оказана медицинская помощь.

    Теги:
    МЧС Каспийское море Регионы Актау Происшествия Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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