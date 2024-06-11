Двух сапсерферов унесло в Каспийское море

В Мангистауской области 8 часов искали двух мужчин, пропавших в море, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации МЧС, накануне двое местных жителей 1998 и 1996 годов рождения отправились кататься на sup board.

— Течение унесло молодых людей в море. Поиски длились около 8-ми часов. Помимо спасателей, к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5-ти километрах от берега в районе Голубой бухты, — говорится в сообщении пресс-службы.

Состояние мужчин стабильное. На судне они были доставлены в порт Актау, где им была оказана медицинская помощь.