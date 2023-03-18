Двух рыболовов задержали в запретной зоне на берегу Аральского моря

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За незаконную ловлю рыбы задержали двух жителей Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками отдела Аральской рыбной инспекции Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе рейдового мероприятия выявлен факт незаконной ловли рыбы.

В частности, в запретной зоне на берегу Аральского моря в Аральском районе за незаконную ловлю рыбы задержаны жители района, в возрасте 43 и 36 лет. У нарушителей имелась лодка, китайская сеть, 178 кг воблы и 17 кг судака, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК «Нарушение правил рыболовства».