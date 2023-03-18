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Двух рыболовов задержали в запретной зоне на берегу Аральского моря

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Марта 2023, 08:24
Двух рыболовов задержали в запретной зоне на берегу Аральского моря Фото: polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - За незаконную ловлю рыбы задержали двух жителей Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области совместно с сотрудниками отдела Аральской рыбной инспекции Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе рейдового мероприятия выявлен факт незаконной ловли рыбы.

В частности, в запретной зоне на берегу Аральского моря в Аральском районе за незаконную ловлю рыбы задержаны жители района, в возрасте 43 и 36 лет. У нарушителей имелась лодка, китайская сеть, 178 кг воблы и 17 кг судака, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 УК РК «Нарушение правил рыболовства».


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