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Двух рыбаков унесло на лодке сильным ветром в Акмолинской области

23 Сентября 2019 19:04
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Двух рыбаков унесло на лодке сильным ветром в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На озере Шолақ в Коргалжынском районе Акмолинской области были спасены два рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, мужчины рыбачили на лодке, когда поднялся сильный ветер - и их унесло далеко от берега.


«В течение трех часов рыбаки пытались самостоятельно вернуться к берегу, но попытки не увенчались успехом. Понадобилась помощь сотрудников ДЧС. В спасательной операции кроме них участвовали также местные исполнительные органы и полицейские», - рассказали в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе ДЧС региона, оба спасенных в медицинской помощи не нуждались.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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