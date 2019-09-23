Двух рыбаков унесло на лодке сильным ветром в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На озере Шолақ в Коргалжынском районе Акмолинской области были спасены два рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, мужчины рыбачили на лодке, когда поднялся сильный ветер - и их унесло далеко от берега.





«В течение трех часов рыбаки пытались самостоятельно вернуться к берегу, но попытки не увенчались успехом. Понадобилась помощь сотрудников ДЧС. В спасательной операции кроме них участвовали также местные исполнительные органы и полицейские», - рассказали в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе ДЧС региона, оба спасенных в медицинской помощи не нуждались.



