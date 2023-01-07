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Двух рыбаков спасли из снежного заноса в Костанайской области

7 Января 2023, 14:28
Двух рыбаков спасли из снежного заноса в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Зимняя рыбалка для двух рыбаков из Рудного обернулась снежным пленом. На помощь им пришли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 января в 00:37 на территории Денисовского района в 8 км от села Перелески на реке Тобол в снежном перемете оказалась автомашина с двумя рыбаками.

«Жители Рудного приехали на зимнюю рыбалку. Вскоре разыгралась непогода, образовались снежные переметы, сквозь которые иномарка пробуксовывала и не смогла выехать на берег. Приезжие рыбаки плохо ориентировались на месте, поэтому не могли разъяснить спасателям свое точное местонахождение. Спасательные работы осложнял сильный ветер, буран, плохая видимость. На помощь гражданам прибыли сотрудники отдела по ЧС Денисовского района в составе двух человек на автомашине марки «Нива» и группа спасателей подразделения ОСО Житикары на высокопроходимой технике «Ямал». В 06:42 автомашину с рыбаками обнаружили в 1,5 км от берега. Вскоре спасенных рыбаков доставили в пункт обогрева, расположенный в селе Перелески», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Ранее исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев призвал водителей не выезжать в непогоду на трассы.
Фото: ДЧС Костанайской области

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