Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Двух рыбаков на заглохшей машине спасли в Карагандинской области

1 Января 2023, 12:38
Двух рыбаков на заглохшей машине спасли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасательную операцию провели в новогоднюю ночь в Актогайском районе сотрудники ДЧС Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«1 января в 01:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области начали проводить поиски двух рыбаков, которые выехали на легковой автомашине из села Торангылык в южном направлении и не вернулись. В 03:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 км от берега. В 05:55 мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», - сообщили в МЧС.

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

Спасатели предупреждают о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.


Фото: gov.kz




Новости по теме
Трамвай безопасности запустили в Павлодаре
Более 800 кг контрафактной пиротехники сняли с продажи в Алматы
Более 400 единиц пиротехники изъяли в Павлодаре
Теги:
Читайте также
С 15 населенных пунктов ВКО снята угроза подтопления
Снеговика-великана слепили в Карагандинской области
Новогодняя елка загорелась в Кызылорде
Родным погибших во время январских событий солдат вручили подарки на Новый год
Спасшего четырех человек пожарного наградили в Павлодаре
Трамвай безопасности запустили в Павлодаре
Голограмму робота-домбриста создали школьники из Сарани
Труп женщины нашли возле торгового дома в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул

Лента новостей