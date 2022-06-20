Двух руководителей «АрселорМиталл Темиртау» арестовали по делу о гибели рабочих

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двух руководителей АО «АрселорМиталл Темиртау» арестовали по делу о гибели четырех рабочих. Об этом сообщили в департаменте полиции карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом собранных материалов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 277 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц, санкция от трех до восьми лет лишения свободы» УК РК задержаны два руководителя, ответственные за проведение безопасных работ. 19 июня Темиртауский следственный суд в отношении указанных лиц санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, для расследования создана специальная комиссия, которая также занимается смертью на производстве.

«В ходе расследования уголовного дела допрошены работники предприятия, в том числе лица ответственные за технику безопасности на производстве», - отметили в ДП.

10 июня 2022 года при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО «Курылысмет» (дочернее предприятие АО «АМТ») произошло обрушение кровли. В результате пять рабочих остались под завалами. Четверо из них погибли, одного доставили в больницу.