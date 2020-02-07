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Двух российских дипломатов поместят в карантин после возвращения из Уханя

7 Февраля 2020 16:10
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Двух российских дипломатов поместят в карантин после возвращения из Уханя

ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Двое российских дипломатов, принимавших участие в подготовке к эвакуации граждан РФ из провинции Хубэй, наиболее пострадавшей из-за вспышки пневмонии, будут помещены в двухнедельный карантин. Как заявил в пятницу журналистам посол России в Китае Андрей Денисов, в этот период они будут находиться на территории посольства, передает Казинформ со ссылкой на ТАСС.

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Посол рассказал, что дипломаты были направлены в Ухань для оперативного руководства операцией по эвакуации россиян. «Нужно было организовать их [граждан РФ] пребывание там, снабдить водой, какой-то элементарной едой. Всем этим занимались два сотрудника нашего посольства», - сказал он.

«Мы рассчитываем, что сегодня или, может быть, завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придется пройти карантин. Вот здесь у нас есть рядом отдельно стоящее здание, там уже все готово для них: вода, интернет, телевизор, тапочки домашние, какие-то продукты в холодильнике», - сообщил посол.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане (провинция Хубэй) вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй находился 341 россиянин, 183 из них вышли на связь с дипломатами. 5 февраля два борта Военно-космических сил России доставили в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань. Среди них 128 россиян, а также граждане стран ЕАЭС и Украины. По информации главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все эвакуированные в Россию граждане чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторных заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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