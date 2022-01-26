Двух россиян без ПЦР-теста не впустили в РК в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области не пустили в РК двух россиян без справок о ПЦР-тесте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошёл 421 человек: 169 пеших и 252 водителя фур», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что в карантинный стационар помещены 10 казахстанцев, прошедших государственную границу.

«На автопереходе на посту Урлютобе выявлен 1 завозной случай коронавирусной инфекции у жителя города Аксу Павлодарской области», - дополнили эпидемиологи.

Кроме того, на границе Казахстана и России в регионе за прошедшие сутки запретили въезд в страну двум гражданам Российской Федерации, не предоставившим справок о ПЦР-тесте с отрицательным результатом на коронавирус.