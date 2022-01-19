Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Бурабайского районного отдела полиции на территории города Щучинска задержан уголовный преступник, разыскиваемый отделом полиции Меркенского района департамента полиции Жамбылской области по ст. 392 ч. 1 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан«.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сотрудниками криминальной полиции Целиноградского района в селе Акмол задержан уголовный преступник, разыскиваемый по ст. 346 ч. 5 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица«. Задержанный водворен в следственный изолятор города Нур-Султана.

Напомним, с 15 января и до особого распоряжения полицейские проводят ОПМ «Правопорядок» на территории Акмолинской области. В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники криминальной полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавших граждан и лиц, находящихся в розыске, а также по раскрытию других преступлений.