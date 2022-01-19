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Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские

19 Января 2022 19:25
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Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Двух разыскиваемых уголовных преступников задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудниками Бурабайского районного отдела полиции на территории города Щучинска задержан уголовный преступник, разыскиваемый отделом полиции Меркенского района департамента полиции Жамбылской области по ст. 392 ч. 1 УК РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан«.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Сотрудниками криминальной полиции Целиноградского района в селе Акмол задержан уголовный преступник, разыскиваемый по ст. 346 ч. 5 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица«. Задержанный водворен в следственный изолятор города Нур-Султана.

Напомним, с 15 января и до особого распоряжения полицейские проводят ОПМ «Правопорядок» на территории Акмолинской области. В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники криминальной полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавших граждан и лиц, находящихся в розыске, а также по раскрытию других преступлений.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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