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Двух разбойников, похитивших 4,5 млн тенге со склада, задержали в ЗКО
26 Августа 2021 18:39
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ЗКО двое мужчин совершили разбойное нападение на склады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Оба преступника задержаны.
Подозреваемые незаконно проникли на территорию складов, расположенных по улице Вокзальная, где связав, нанесли телесные повреждения 56-летнему сторожу и завладели денежными средствами в сумме 4 550 000 тенге, принадлежащими ТОО.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены жители Уральска и Атырауской области. По факту начато досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК «Разбой».
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