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    16:00, 25 Март 2022 | GMT +6

    Двух пропавших рыбаков спасли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Павлодарской области спасли пропавших рыбаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

    На пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о пропаже рыбаков в пойме реки Иртыш в селе Караоба Актогайского района.

    Из личного состава пожарной части № 15 Актогайского района на поиски отправились пять человек, из местного исполнительного органа - два человека и из службы «102» - один.

    В ходе поисковых работ в 12 км от села Караоба в пойме реки Иртыш были спасены два рыбака, 1981 и 1963 годов рождения. Сотрудники пожарной части № 15 спасатель-пожарный Кайыр Бейнбет и спасатель-пожарный Сапаргалиев Айдос помогли рыбакам дойти до автомобиля.

    В медицинской помощи они не нуждались.


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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