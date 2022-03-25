Двух пропавших рыбаков спасли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Актогайском районе Павлодарской области спасли пропавших рыбаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК

На пульт «112» департамента по ЧС Павлодарской области поступило сообщение о пропаже рыбаков в пойме реки Иртыш в селе Караоба Актогайского района.

Из личного состава пожарной части № 15 Актогайского района на поиски отправились пять человек, из местного исполнительного органа - два человека и из службы «102» - один.

В ходе поисковых работ в 12 км от села Караоба в пойме реки Иртыш были спасены два рыбака, 1981 и 1963 годов рождения. Сотрудники пожарной части № 15 спасатель-пожарный Кайыр Бейнбет и спасатель-пожарный Сапаргалиев Айдос помогли рыбакам дойти до автомобиля.

В медицинской помощи они не нуждались.