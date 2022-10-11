Двух пропавших рыбаков ищут в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На Вячеславском водохранилище в Аршалынском районе Акмолинской области пропали два рыбака. На поиски, которые сегодня ведут спасатели и полицейские, планируют привлечь водолазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 10 октября в отдел полиции Аршалынского района обратился житель города Темиртау. Мужчина сообщил о пропаже двух его друзей, приехавших вместе с ним на рыбалку на территорию Вячеславского водохранилища.

«Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлено, что мужчины приехали днем ранее на двух автомашинах. 9 октября в течение дня они находились на берегу водоема, а к вечеру заявитель отправился спать в салон одной из автомашин, его друзья в это время оставались на берегу. 10 октября, проснувшись около 07:00 часов утра, мужчина обнаружил отсутствие товарищей, также отсутствовала лодка. Заявитель сразу же вызвал полицию и спасателей, также приехали его друзья из Темиртау, которые на собственных лодках занимались поисками», - поделились в ведомстве.

Вскоре была обнаружена лодка с моторным двигателем на другом берегу водоема в камышах. Поиски самих мужчин продолжаются. По сообщению полицейских, планируется привлечение к поисковым мероприятиям водолазов.

Ранее сообщалось о том, что найдены тела двух пропавших на прошлой неделе рыбаков в Павлодарской области.