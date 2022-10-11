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    15:15, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Двух пропавших рыбаков ищут в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На Вячеславском водохранилище в Аршалынском районе Акмолинской области пропали два рыбака. На поиски, которые сегодня ведут спасатели и полицейские, планируют привлечь водолазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 10 октября в отдел полиции Аршалынского района обратился житель города Темиртау. Мужчина сообщил о пропаже двух его друзей, приехавших вместе с ним на рыбалку на территорию Вячеславского водохранилища.

    «Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлено, что мужчины приехали днем ранее на двух автомашинах. 9 октября в течение дня они находились на берегу водоема, а к вечеру заявитель отправился спать в салон одной из автомашин, его друзья в это время оставались на берегу. 10 октября, проснувшись около 07:00 часов утра, мужчина обнаружил отсутствие товарищей, также отсутствовала лодка. Заявитель сразу же вызвал полицию и спасателей, также приехали его друзья из Темиртау, которые на собственных лодках занимались поисками», - поделились в ведомстве.

    Вскоре была обнаружена лодка с моторным двигателем на другом берегу водоема в камышах. Поиски самих мужчин продолжаются. По сообщению полицейских, планируется привлечение к поисковым мероприятиям водолазов.

    Ранее сообщалось о том, что найдены тела двух пропавших на прошлой неделе рыбаков в Павлодарской области.


    Теги:
    Акмолинская область Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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