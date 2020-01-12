Двух пропавших мальчиков ищут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в воде и на суше ведётся поиск двух пропавших мальчиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС региона, дети пропали сегодня утром в пригородном посёлке Курсай. Предположительно, они могли пойти на реку Урал, где очень тонкий лёд. Обоим мальчикам по девять лет.

Отмечается, сотрудники департамента по ЧС ведут поиски на реке Урал, а полицейские на суше.