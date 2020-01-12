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Двух пропавших мальчиков ищут в Атырау

12 Января 2020 15:12
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Двух пропавших мальчиков ищут в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в воде и на суше ведётся поиск двух пропавших мальчиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС региона, дети пропали сегодня утром в пригородном посёлке Курсай. Предположительно, они могли пойти на реку Урал, где очень тонкий лёд. Обоим мальчикам по девять лет.

Отмечается, сотрудники департамента по ЧС ведут поиски на реке Урал, а полицейские на суше.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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