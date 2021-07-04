РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:37, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Двух пропавших девочек нашли полицейские Караганды

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 июля, в 14:40 часов в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение об исчезновении двух девочек в возрасте 9 и 10 лет из летнего лагеря по улице Язева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На место происшествия незамедлительно был направлен весь личный состав УП Караганды.

    Полицейские установили: пропавшие девочки посещали кружок рисования в летнем лагере, куда родители привели их к 11:00 часам. Занятия прекратились в 13:00 часов. Но девочки остались в лагере, так как родители не смогли их вовремя забрать.

    Руководители кружка вывели девочек на улицу, предупредили, чтобы они никуда не уходили, а сами в пошли в магазин. Вернувшись, увидели, что детей не оказалось на месте. Сначала воспитатели и родители пропавших девочек проводили поиски самостоятельно, но, не добившись результатов, обратились в полицию.

    В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции прочесали и осмотрели все близлежащие районы. Затем по камерам видеонаблюдения центра оперативного управления они определили, в каком направлении ушли девочки. Вскоре дети были найдены и возвращены родителям.


    Теги:
    Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:40
    Уже без Головкина. Назван топ-10 лучших боксеров Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!