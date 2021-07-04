Двух пропавших девочек нашли полицейские Караганды

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 июля, в 14:40 часов в Центр оперативного управления УП Караганды поступило сообщение об исчезновении двух девочек в возрасте 9 и 10 лет из летнего лагеря по улице Язева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия незамедлительно был направлен весь личный состав УП Караганды.

Полицейские установили: пропавшие девочки посещали кружок рисования в летнем лагере, куда родители привели их к 11:00 часам. Занятия прекратились в 13:00 часов. Но девочки остались в лагере, так как родители не смогли их вовремя забрать.

Руководители кружка вывели девочек на улицу, предупредили, чтобы они никуда не уходили, а сами в пошли в магазин. Вернувшись, увидели, что детей не оказалось на месте. Сначала воспитатели и родители пропавших девочек проводили поиски самостоятельно, но, не добившись результатов, обратились в полицию.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции прочесали и осмотрели все близлежащие районы. Затем по камерам видеонаблюдения центра оперативного управления они определили, в каком направлении ушли девочки. Вскоре дети были найдены и возвращены родителям.