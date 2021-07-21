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    11:25, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Двух пропавших детей нашли бойцы Нацгвардии в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау бойцы Нацгвардии помогли двум мальчикам, потерявшимся с интервалом в 50 минут, вернуться домой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

    Первый случай произошел около 19:40. Войсковой наряд воинской части 6656 в составе начальника патруля рядового Райымбека Құбаша и патрульного рядового Ернара Кеншіліка на маршруте в одном из микрорайонов Набережной заметили плачущего мальчика в возрасте четырех-пяти лет. Патрульные для начала успокоили ребенка, потом расспросили. Малыш рассказал, что заблудился и не знает, как вернуться домой.

    Далее гвардейцы приступили поискам родителей ребенка, примерно в 20:05 к войсковому наряду на встречу вышла мать ребенка, которая самостоятельно искала и не смогла найти свое чадо. Она поблагодарила стражей правопорядка за бдительность, оперативность и профессионализм

    Вечером того же дня часом позже история повторилась, но с шестилетним мальчиком.

    Около 21 часа в ЦОУ отдел полиции Актау с заявлением о пропаже шестилетнего сына обратилась местная жительница. Она сообщила, что её ребенок неожиданно ушел со двора их многоквартирного дома. Информацию с приметами ребенка сразу же передали всему личному составу стражей правопорядка.

    Вскоре на территории одного из микрорайонов Набережной тот же войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Райымбека Құбаша и патрульного рядового Ернара Кеншіліка заметил шедшего по Набережной без сопровождения мальчика, внешний облик которого совпал с описанием пропавшего ребенка.

    Гвардейцы, расспросив малыша, убедились, что именно его разыскивала мать, после чего доставили в отдел полиции, где его ждали родители.

    За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и ревностное исполнение воинского долга военнослужащие поощрены правами командира воинской части 6656.

    Примечательно, это не первый случай, когда бойцы Нацгвардии находят пропавших детей и людей. Так, с начала года гвардейцы воинских частей РгК «Батыс» помогли вернуть уже тринадцать потерявшихся детей.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Мангистауская область
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