Двух пропавших детей нашли бойцы Нацгвардии в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау бойцы Нацгвардии помогли двум мальчикам, потерявшимся с интервалом в 50 минут, вернуться домой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Первый случай произошел около 19:40. Войсковой наряд воинской части 6656 в составе начальника патруля рядового Райымбека Құбаша и патрульного рядового Ернара Кеншіліка на маршруте в одном из микрорайонов Набережной заметили плачущего мальчика в возрасте четырех-пяти лет. Патрульные для начала успокоили ребенка, потом расспросили. Малыш рассказал, что заблудился и не знает, как вернуться домой.

Далее гвардейцы приступили поискам родителей ребенка, примерно в 20:05 к войсковому наряду на встречу вышла мать ребенка, которая самостоятельно искала и не смогла найти свое чадо. Она поблагодарила стражей правопорядка за бдительность, оперативность и профессионализм

Вечером того же дня часом позже история повторилась, но с шестилетним мальчиком.

Около 21 часа в ЦОУ отдел полиции Актау с заявлением о пропаже шестилетнего сына обратилась местная жительница. Она сообщила, что её ребенок неожиданно ушел со двора их многоквартирного дома. Информацию с приметами ребенка сразу же передали всему личному составу стражей правопорядка.

Вскоре на территории одного из микрорайонов Набережной тот же войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Райымбека Құбаша и патрульного рядового Ернара Кеншіліка заметил шедшего по Набережной без сопровождения мальчика, внешний облик которого совпал с описанием пропавшего ребенка.

Гвардейцы, расспросив малыша, убедились, что именно его разыскивала мать, после чего доставили в отдел полиции, где его ждали родители.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и ревностное исполнение воинского долга военнослужащие поощрены правами командира воинской части 6656.

Примечательно, это не первый случай, когда бойцы Нацгвардии находят пропавших детей и людей. Так, с начала года гвардейцы воинских частей РгК «Батыс» помогли вернуть уже тринадцать потерявшихся детей.