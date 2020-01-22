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Двух пропавших без вести школьниц разыскивают в Алматинской области

22 Января 2020 12:12
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Двух пропавших без вести школьниц разыскивают в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в течение последних суток сотрудники полиции и общественность разыскивает двух школьниц из Ескельдинского района Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением об исчезновении двух несовершеннолетних детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись из школы.

«По тревоге подняли весь личный состав районной полиции. К поискам также подключили местных жителей, педагогов и волонтеров. Проверяются все заброшенные дома, чердаки, подвалы в поселке и расположенные рядом населенные пункты. Поиск также организован в Талдыкоргане и Алматы. Подключены инспекторы ювенальной полиции, оперативники розыскных отделов районной и областной полиции. Ориентировки с фото и приметами пропавших девочек разосланы во все полицейские подразделения и размещены в социальных сетях. Ход розыскных работ на контроле областного департамента» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что ход розыскных работ - на контроле руководства областного департамента.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, просят сообщить в Ескельдинский РОП по телефонам: 8 (72836) 3-08-82, 8 777 846 4388 или 102.


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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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